الشاطر : نُؤيد وندعم كل ما يؤدي إلى الانتخابات في يونيو

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن خليفة الشاطر، أنه يؤيد ويدعم كل خطوة أو إجراء يقضي إلى إقامة الانتخابات في الموعد المحدد من يونيو القادم.

وقال الشاطر – في تصريحات صحفية – إنه “منذ عام 2017 ونحن ندعو إلى ضرورة إقامة الانتخابات التي تتم عن طريق صناديق الاقتراع عوضا عن صناديق الذخيرة،

وهذا موقفنا الراسخ والدائم، ونضيف لذلك أننا نرفض كل المراوغات والمماطلة التي قد تؤدي إلى تجاوز شهر يونيو المقبل

وأكد خلال اتصاله عند سؤاله عما إذا كانت الفترة الفاصلة بين الآن وشهر يونيو المقبل لإجراء الانتخابات كافية، قال الشاطر : “إذا صدقت النوايا والمساعي، وتم الابتعاد عن المراوغات فإن الفترة بالتأكيد ستكون كافية”.