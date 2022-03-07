أنباء عن عزم باشاغا مباشرة العمل من البيضاء

علمت 218 من مصدر مطلع أن هناك أنباءً عن عزم رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا مباشرة العمل من مدينة البيضاء.

وانتشرت، السبت، أنباء عن تحضيرات باشاغا للوصول إلى طرابلس عبر مطار معيتيقة، وسط تحشيدات عسكرية من قبل تشكيلات مسلحة موالية لحكومة الوحدة في العاصمة، ورافضة لتعيين باشاغا.

كما أظهرت مقاطع مصورة رتلاً عسكرياً لكتيبة النواصي في انتظار التوجه إلى مطار معيتيقة الدولي؛ لمنع طائرة باشاغا التي كان مقرراً لها الهبوط على مدرج المطار.

وسبق أن أكد باشاغا، حرصه على تسلّم مهامه بشكل سلس وفقاً للقانون، ومباشرة عمله من العاصمة طرابلس.

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