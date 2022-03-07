أعلن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، تسليم نسخة القاعدة الدستورية بشكل غير رسمي إلى مجلس الدولة ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

جاء ذلك خلال لقاء المشري ببرنامج ”بلا قيود” عبر قناة “بي بي سي عربي” مساء الأحد، الذي تحدث فيه أيضا عن لقائه قبل شهرين برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في المغرب، وانتهى اللقاء الى الذهاب بتعديل دستوري أو قاعدة دستورية.

وأضاف: “أن التفاهم كان ينص على أنه إذا لم تتفق اللجنة على أي تعديل في الدستور يذهب الدستور مباشرة إلى الاستفتاء، ولم يحدث توافق على التعديل، وبالتالي توقفنا عند هذه النقطة وانتقلنا إلى القاعدة الدستورية”.

ووصف المشري تشكيلة الحكومة الليبية بـ “غير متوازنة” وكان يجب أن تكون وزراء تكنوقراط.

وتابع المشري: “مازلنا نُفضِّل حكومة مصغرة من 17 وزيرًا على أقصى تقدير لتسيير الأعمال لغرض إجراء العملية الانتخابية”.

كما أكد على تأييده “أي تقارب بين الشرق والغرب، نحن أطراف سياسية متصارعة بمشاريع مختلفة ولسنا أعداء، فقط نسعى للتوازن لضمان النجاح”.

وبسؤاله عن الإخفاق في إجراء الانتخابات الرئاسية بنهاية العام الماضي ، قال المشري إن “القضاء ساهم في إفشال العملية الانتخابية”، وفق قوله.