بعد تسلم مهامه سفيرا مفوضا في بريطانيا.. مريحيل يؤكد على العمل بكل جد لصالح ليبيا

تسلم السفير صلاح مريحيل مهام عمله كسفيرا مفوض فوق العادة لدولة ليبيا لدى المملكة المتحدة، أمس الأحد.

والجدير بالذكر انه قد قام السفير بتقديم نسخة من اوراق اعتماده لوزارة الخارجية البريطانية ، مؤكدا “تشرفه بتمثيل بلاده لدى المملكة المتحده ، وعلى عمق العلاقة بين البلدين وتطلعه لتعاون مثمر مع في كافة المجالات”.

وشدد مريحيل خلال لقائه بالفريق الدبلوماسي العامل بالسفارة على “ضرورة العمل بكل جد لخدمة مصالح الدولة الليبية ورعايتها وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمواطنين الليبيين المتواجدين في المملكة المتحدة”