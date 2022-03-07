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النهر الصناعي يوضح حقيقة تسرب المياه بمدينة أوجلة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نفى جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وجود تسرب كبير بالقرب من مدينة أوجلة بالمسار الرئيسي لمنظومة السرير – سرت / تازربو – بنغازي.

وأكد الجهاز  أن ما يرد من أخبار بمختلف منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإخبارية غير صحيح وغير دقيق .

كما أوضح جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن التسرب حدث بالخط الفرعي المغذي لمشروع جالو/ أوجلة الزراعي

وأفادت إدارة المنظومة بأنه تم قفل التسرب وفي انتظار الجهات المختصة لإجراء عمليات الصيانة المطلوبة.

وطمئنت إدارة الجهاز كافة المواطنين بأن الإمداد المائي بالمنظومة مستمر وبشكل جيد. مشددين على ضرورة تحري الدقة في تداول أخبار الجهاز.

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النهر الصناعي

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صحيفة الساعة 24

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