93 نائبًا لـ«ستيفاني»: مبادرتك خطوة مفاجئة وتعد مسارًا موازيًا غير مبرر

رفض 93 عضوًا بمجلس النواب، في خطاب موجه إلى ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، مقترحها بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس الدولة لوضع القاعدة الدستورية.

وقال النواب في خطابهم الذي اطلعت عليه “الساعة24″ أن الخطوة أتت بشكل مفاجئ وتعد مسارًا موازيا غير مبرر خصوصًا بعد التوافق بين مجلسي النواب والدولة حول التعديل الدستوري.

ولفت الخطاب، إلى أن العجز عن إجراء الانتخابات في موعدها هو ما دعا مجلس النواب لإعادة التواصل مع مجلس الدولة بهدف التوافق حول خارطة طريق جديدة.

وتابع الخطاب:” الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية دون الرئاسية يرفضه مجلس النواب لقناعته بحاجة الدولة في هذه المرحلة لرئيس منتخب”.

وبين النواب، في خطابهم، أن المواعيد التي حددت بخارطة الطريق جاءت بناء على ما أفاد به رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح، من تعذر إجرائها قبل ثمانية أشهر كحد أدنى.

وشدد خطاب النواب، على أن القوة القاهرة التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات لا تزال قائمة، وهناك تزوير في الأرقام الوطنية تجاوز 20% من الإجمالي.

وأوضح الخطاب، أن إعادة تكليف حكومة جديدة كان ضرورة لتوحيد مؤسسات الدولة ووقف الإهدار والاستنزاف الكبير لمقدرات الدولة.

وأشار النواب في خطابهم، إلى أن المجلس استبعد التمديد لحكومة الوحدة لإخلال رئيسها بتعهده بعدم الترشح للانتخابات، والفشل في تحقيق مهام السلطة التنفيذية وتنفيذ خارطة اتفاق جنيف وعدم الالتزام بترشيد المصروفات”.

واستطرد الخطاب:” رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة فشل في بسط سيطرة الحكومة على كامل البلاد، وفشل في تحقيق مهام السلطة التنفيذية وتحقيق أولويات المرحلة”.