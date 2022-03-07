نورلاند: لا بد من استعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية

ليبيا – كشف سفير واشنطن ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند عما دار بينه ورئيسي حكومتي تصريف الأعمال والاستقرار عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا.

نورلاند أوضح في تصريحات صحفية نشرتها السفارة الأميركية في ليبيا وتابعتها صحيفة المرصد إنه تواصل مع الدبيبة وباشاآغا في سياق التوترات السياسية المستمرة في مؤكدا أنه على ثقة في رغبة كلاهما في تجنب تصعيد العنف على حد تعبيره.

وأضاف نورلاند أنه شجع كلاهما على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد في وقت تبذل فيه جهود بتيسير من الأمم المتحدة لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية مبينا إن ما شجعه على اتخاذ مواقفه هو سماع التزام الجانبين المتبادل بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وتابع نورلاند إن هذه القرارات لا يمكن أن يتخذها إلا الليبيون لكنهم يحظون بدعم واشنطن الكامل للتوصل إلى حلول سلمية‎.

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