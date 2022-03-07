بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 07 مارس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 07 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تقلبات جوية على أغلب المناطق مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة صباح الغد تكون رعدية احيانا .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساءا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة صباح الغد مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية احيانا .

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (18-24) مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على اغلب المناطق .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق وتكون الفرصة جيدة يوم الغد مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية خاصة على مناطق الخليج والدواخل .

الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على الخليج .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (17- 23) مْ ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على اغلب المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية .

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في أثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-31) مْ ، وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على مناطق السرير مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية نشطة سرعة مما تسبب في أثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 30) مْ ، وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد وتنخفض يوم الأربعاء .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:08)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:26).