انطلاق دورة إعداد مدربين في مجال أساسيات أمن الطيران

العنوان-تونس

شهدت العاصمة التونسية، الأحد، انطلاق دورة إعداد مدربين وطنيين في مجال أساسيات أمن الطيران وتفتيش الشحن والبريد.

وبحسب بيان مصلحة المطارات تستهدف الدورة التي تنظمها شركة “كولمن إنترناشيونال” الدولية مدربين تابعين لمصلحة المطارات ومصلحة الطيران المدني ومصلحة الجمارك بالإضافة إلى بعض شركات النقل الجوي.

وتستمر الدورة لمدة 5 أيام سيتم خلالها مناقشة المنهج التدريبي المعد وإبداء الملاحظات حوله وتعديله وصياغته في شكله النهائي ليتم اعتماده من قبل مكتب أمن الطيران بمصلحة الطيران المدني وفق ما ينص عليه البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.

وسيتيح المنهج التدريبي للمدربين الوطنيين تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة في مقر المركز الوطني لأمن الطيران بمدينة طرابلس.