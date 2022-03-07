العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تقلبات جوية على أغلب المناطق مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة صباح الغد تكون رعدية أحيانا.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الاثنين، تكون السماء في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر مساءا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة صباح الغد مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية احيانا .

والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (18-24) مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على اغلب المناطق.

والسماء تكون في الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق وتكون الفرصة جيدة يوم الغد مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية خاصة على مناطق الخليج والدواخل.

والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على الخليج، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (17- 23) مْ ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على اغلب المناطق.

أما في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في أثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية احيانا.

ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26-31) مْ ، وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

وتكون السماء في الكفرة- السرير- تازربو قليلة السحب تتكاثر احيانا على مناطق السرير مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية نشطة سرعة مما تسبب في أثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25- 30) مْ ، وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد وتنخفض يوم الأربعاء.