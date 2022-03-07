وزارة النفط : إغلاق خطي إنتاج الشرارة والفيل مساس بقوت الليبيين

ليبيا- أصدرت وزارة النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال بيانًا بشأن متابعتها بقلق شديد إغلاق خطي إنتاج حقلي الشرارة والفيل.

وأعربت الوزارة في بيانها الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد عن استنكارها لهذه الأعمال التي تهدد دخل الشعب الليبي وخاصة في هذه الظروف التي تشهد ارتفاع أسعار النفط والغاز داعية الأطراف ذات العلاقة للتدخل والنظر في مطالب الذين قاموا بإقفال الصمامات لخطي الشرارة والفيل.

وشدد الوزارة على أن الإغلاقات الحاصلة خلال هذه الفترة هي مساس بقوت الليبيين باعتبار أن النفط هو الدخل الوحيد البلاد.

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