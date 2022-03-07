الارصاد: تقلبات جوية وانخفاض ملحوظ للحرارة غداً ..وأمطار على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 07/ 03 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تقلبات جوية علي معظم المناطق نتيجة لتأثير منخفض جوي صحراوي على مناطق الجنوب مما يسبب في رياح نشطة إلى قوية قد تتجاوز سرعتها (70)كم مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق ممايؤدي لهبوط الرؤية الأفقية، مع درجات حرارة مرتفعة نسبياً على مناطق الجنوب حيث تتراوح ما بين (26-31)مْ، وتتراوح على مناطق الشمال ما بين (24-17)مْ،مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم الغد على أغلب المناطق.

ووفقا للتقرير تكون الاجواء مغيمة على أقصى مناطق الجنوب الغربي والوسط مع فرصة سقوط أمطار متفرقة بمشيئة الله مصحوبة بزوابع رعدية احيانا وتشمل يوم الغد مناطق الشمال. والله اعلم .