العريبي: مقترح ستيفاني سيؤدي إلى انقسام ليبيا

قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي، إن مقترح ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية بشأن القاعدة الدستورية، سيؤدي لانقسام ليبيا، مضيفاً أن ويليامز تتحمل مسؤولية أي عبث أو الدخول في نفق مظلم نتيجة الوقوف أمام الاتفاق الليبي.

أضاف العريبي في تصريحات صحفية، قائلاً: “لدينا خارطة طريق واضحة مضمنة في التعديل الدستوري والتي تؤدي إلى انتخابات بجدول زمني واضح بعد 14 شهرا، والمخرجات واضحة وهي إجراء انتخابات عبر اختيار حكومة جديدة، مهامها تعزيز الاستقرار والمصالحة الوطنية وتجهيز للانتخابات الرئاسية والتشريعية”.