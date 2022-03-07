الفيتوري غريبيل: الانقسام السياسي أرجأ عملية إخراج المرتزقة

أرجع اللواء الفيتوري غريبيل عضو اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، سبب عدم تنفيذ خطة اللجنة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، إلى الانقسام السياسي الحالي بين الأجسام وليس آخره الأزمة بين الحكومتين الوحدة والحكومة الجديدة.

وقال غريبيل في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” إنه من غير المعلوم كم سيستغرق مدى التأجيل ليتم تنفيذ الخطط بالخصوص، في الوقت الذي أنهت فيه اللجنة فنيًا كل العمل المناط بها بالتنسيق مع الأمم المتحدة والأطراف الإقليمية الفاعلة، وكذلك دول الجوار ، “والدول التي لديها قوات ومرتزقة في ليبيا”.

وأوضح غريبيل أنه سبق للجنة أن شكلت لجان للتواصل في اجتماعي القاهرة وتونس في نوفمبر 2021 الماضي، وزيارة الدول المنخرطة في النزاع وإبلاغهم بنتائج اجتماعات “5+5”.

وبيّن غريبيل أن تأجيل الانتخابات “وعرقلتها من قبل الأجسام السياسية الحالية المنقسمة على نفسها، وبقاء هذه الأجسام على هذه الحال من الانقسام سيُبقي خطط اللجنة في ملفات تنتظر التنفيذ”، بحسب قوله.

وأشار إلى أن انشغال العالم بالحرب الروسية في أوكرانيا الذي يشي بعدم وجود فرصة لتواصل المحادثات بين اللجنة العسكرية المشتركة والجانب الروسي تحديدًا، لن يكون له كبير تأثير إذا ما خف الصراع الداخلي الليبي وتم انتخاب برلمان ورئيس للبلاد وحكومة موحدة، فقد تكون هناك فرصة مواتية لإخراج عناصر المرتزقة ولو بالقوة، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من الانشغال الروسي بالصراع في أوكرانيا، خاصة إذا ما تم سحب قوات الفاغنر لساحة المعركة هناك”، بحسب رأيه.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” زاروا في ديسمبر الماضي 2021 م، كل من موسكو و أنقرة ، لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس والأتراك حول خطط اللجنة المتعلقة بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، على نحو متزامن.

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