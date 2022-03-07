الفرجاني: المواطن هو المتضرر الوحيد من إيقاف الرحلات الداخلية

رأى مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا، أسامة الفرجاني، أن المواطن هو المتضرر الوحيد من إيقاف الرحلات الداخلية.

الفرجاني، وفي تصريحات تلفزيونية، قال : “لا يوجد أي إجراء قانوني مُتخذ بشأن إيقاف الرحلات، وهذا يعد اختصاصًا أصيلًا لمصلحة الطيران المدني المخولة بفتح أو قفل الأجواء”.

وأضاف “تأتينا شكاوى باستمرار بسبب إيقاف الرحلات الداخلية، فالليبيون أصبحوا عالقين والناس تريد الرجوع لأهالها في بنغازي والمنطقة الشرقية بشكل عام”.

وتابع “نرجو أن لا تطول مدة الإغلاق لأنها كلما طالت يتضرر المواطن، ويجب تحييد هذه المؤسسة عن الصراعات الدائرة على الساحة الليبية، غير معقول منع المواطنين من التواصل مع أهاليهم، وأتمنى من المسؤولين تغليب المصلحة العامة وفتح الأجواء قريبًا”.