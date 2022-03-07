شمبش: على ستيفاني والمجتمع الدولي عدم جر الليبيين إلى المربع الأول من المفاوضات

أكد عضو مجلس النواب، رمضان شمبش، أن قبول مبادرة ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، أو رفضها سيكون خلال الجلسة المقبلة، مشددا على أنه يرفض العودة لأمر حسم مسبقا.

وقال شمبش، في تصريحات صحفية له: “كان الأحرى بويليامز الدفع باتجاه تمكين السلطة التنفيذية ودعمها بعد الفساد الكبير وإهدار الأموال الطائلة على يد حكومة الدبيبة”.

وأضاف “على المجتمع الدولي وستيفاني عدم جر الليبيين إلى المربع الأول من المفاوضات لأنها قد حسمت، فتوافق مجلسي النواب والدولة جرى بإرادة ليبية محضة، وهو توافق شرعي ونافد ولا داعي للخوض فيه”.