495 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و9 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 495 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، أمس الأحد، و129 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 2192 مصابًا، وتُوفي تسعة آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 16.2% من إجمالي 3041 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 2546 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع ست حالات بالمنطقة الغربية، وثلاث حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 498 ألفًا و453 حالة، منها 15 ألفًا و426 حالة نشطة، بينما تعافى 476 ألفًا و719 حالة، وسُجلت 6308 حالات وفاة بالمرض في البلاد.