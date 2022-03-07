ستيفاني تطالب بفتح حقول النفط وعودة الرحلات الداخلية

أعربت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز عن قلقها إزاء إغلاق الحقول النفطية الليبية وتعليق الرحلات المدنية الداخلية.

وقالت وليامز في تغريدة على حسابها في تويتر: “حرية التنقل عبر أرجاء البلاد حق أساسي وينبغي استئناف جميع الرحلات المدنية”.

وعلّقت على إغلاق الحقول النفطية بقولها: “تعطيل إنتاج النفط يحرم جميع الليبيين من مصدرهم الأساسي للدخل”، مطالبةً في نهاية تغريدتها برفع إغلاق النفط.

تجدر الإشارة إلى أنه لليوم الخامس على التوالي تواصل سلطات الطيران المدني تعليق الرحلات الجوية الداخلية كافة باستثناء الرحلات بين مطار معيتيقة ومطارات الحقول والموانئ النفطية، فيما اتهم باشاغا حكومة الوحدة بهذا الإغلاق لمنع تواصل الوزراء مع البرلمان.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الأحد، القوة القاهرة، بعد الخسائر التي وصفتها بـ”الفادحة”،ـ جراء الاعتداءات على خطوط الإمدادات النفطية.

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