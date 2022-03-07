بن عطية: الحكومة تكذب وتصرف بلا حدود

قال عميد بلدية تاجوراء السابق، حسين بن عطية، إن حكومة عبد الحميد الدبيبة تكذب وتصرف بلا حدود، مشيرًا إلى أنه حذر من ذلك أكثر من مرة.

بن عطية، وفي منشور له على “فيسبوك”، قال ” نسيتوا قرار حفلة فبراير، هذه هي الخدعة، هدرزنا أكثر من مرة.. أن الحكومة تكذب و تصرف بلا حدود، وفيه من هو ساكت عليها بل هناك من يدعم فسادها، وقالوا أفضل السيئيين”.

وتابع قائلاً: “تتفكروا قرار حفلة وفبراير و86 مليون، ووعدوكم بإعلان القرار ولم يعلنوه، يعرفوا أن الشعب ينسى، ولكن الله لا ينسى، ظلم فساد الفاسدين”.