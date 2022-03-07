دبرز: موقف المشري تغير فجأة بمنطق الانتهازية السياسية

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم دبرز، إن المواقف الأولى لرئيس المجلس خالد المشري تجاه حكومة باشاغا، ليست هي ذاتها مواقفه الأخيرة، ولم يكن هناك توافق مع مجلس النواب، بل تمت إدارة المسألة بمنطق الصفقة والإخفاء والانتهازية السياسية.

أضاف في تصريحات تلفزيونية، أن منطق التوافق يعمل في وضح النهار، وكنا سنصل لتوافق على انتخابات في يونيو المقبل، والعمل بمنطق الصفقة هو ما أفشل الأمر بخيره وشره، ولا نقول إن كل العمل كان شرًا بل النقاشات مع مجلس النواب بها أجزاء كثيرة جيدة، لكن العمل بمنطق الصفقة أفشلها جميعا.