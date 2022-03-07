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ارتفاع سعر الدولار والإسترليني وتراجع اليورو

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

تباينت أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وزاد متوسط سعر الدولار قرشا إلى 4.65 دينار مقابل 4.64 أمس، وفق بيانات المصرف المركزي اليوم.

كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني قرشا ليسجل 6.15 دينار مقابل 6.14 أمس، فيما هبط اليورو قرشين ليسجل 5.06 دينار مقابل 5.08 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، استقر سعرا الدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.26 دينار و1.57 دينار على الترتيب، وصعد سعر الريال السعودي قرشا إلى 1.24 دينار من 1.23 دينار أمس.

 

واستقر أيضًا سعر الليرة التركية عند 0.32 دينار واليوان الصيني عند مستوى 0.73 دينار.


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صحيفة العنوان الليبية

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