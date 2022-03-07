طقس ليبيا.. رياح تهب في أغلب المناطق مع احتمالية المطر

لخّص المركز الوطني للأرصاد الجوية مناخ البلاد في على مدار الأيام الثلاثة المقبلة أن تغلب عليه سمة التقلبات الجوية على غالبية المناطق حيث الرياح النشطة المثيرة للأتربة والرمال مع احتمالية هطول أمطار متفرقة خاصةً صباح الثلاثاء وتكون رعدية أحيانًا .

وحدد المركز في نشرته، الاثنين، المنطقة من رأس اجدير غربًا إلى سرت شرقًا، مرورًا بالجبل الغربي وسهل الجفارة، حالة السماء وتوقّع أن تكون قليلة السحب، تتكاثر مساءاً مع فرصة سقوط أمطار، فيما تكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب هذه المناطق ما بين “18 و 24 “مْ، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا الثلاثاء.

ورصد المركز توقعاته للمنطقة الممتدة من الخليج غرباً باتجاه سهل بنغازي شرقًا حتى مساعد وتشمل جنوبًا الواحات ،جالو وأوجلة واجخرة ومرادة، حيث حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق وتكون الفرصة جيدة يوم الغد مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية خاصة على مناطق الخليج والدواخل.

تكون الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على الخليج،فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى على غالبية المناطق ما بين “17و23 “مْ ، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا الثلاثاء.

وتوقّع المركز حالة الطقس للمنطقة الممتدة من ودان وهون وسوكنة والحمادة شمالاً باتجاه الجنوب إلى سبها وغات وغدامس، أن تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، أما الرياح فجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية أحيانًا.

وتكون درجات الحرارة القصوى لهذه المناطق الوسطى والجنوبية الغربية فتَتراوح ما بين “26 و31 “مْ ، وتسجل انخفاضًا الثلاثاء على غالبية المناطق .

واختتم المركز نشرته اليومية بالمنطقة الجنوبي الغربية من البلاد الكفرة والسرير وتازربو وربيانة،فتوقع سماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على السرير مع احتمال هطول أمطار متفرقة، أما الرياح، فتكون شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية .

وتوقعت النشرة الجوية درجات الحرارة القصوى للجنوب الشرقي حيث تتراوح ما بين “25 و30″مْ ، وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا الثلاثاء وتنخفض يوم الأربعاء .

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