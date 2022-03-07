مجلة رؤى تصدر عددها الـ 46 .. وتحتفي بالذكرى العاشرة لتأسيسها

احتفت مجلة “رؤى” الثقافية بمرور عقد كامل على تأسيسها بإصدار العدد رقم “46”، وهو العدد الأول من السنة العاشرة.

يترأس تحرير المجلة الكاتب والناقد الليبي نورالدين الماقني ويدير التحرير حسن المغربي، وإخراج فاطمة بن دردف، وصدر العدد الجديد بغلاف لوحة تشكيلية للفنان الأميركية أليس نيل.

تنوعت محاور العدد الجديد بين الدراسات الفلسفية والمقالات الثقافية والنصوص الأدبية لكتاب وكاتبات ليبيين وعرب وأجانب،وفي مقدمة محتويات العدد العقل التواصلي والنقاش الجمهوري للدكتور زهير الخويلدي و عظمة الجنون في الفلسفة لمحمد كزو والحرج النقدي في السردية الحرجة للدكتورة نادية هناوي.

وأفرد العدد الكثير من مساحاته للنصوص الأدبية من شعر حديث وقصة قصيرة إضافةً إلى فسحات للسينما والمسرح وأدب الرحلات والفن التشكيلي.

يُشار إلى أن مجلة رؤى من الدوريات النادرة مؤخرًا في ليبيا بعد انحسار ثقافة المجلات الورقية وتأثر دعم الصحافة الأدبية جراء الانقسام السياسي الحاد وتشظي المؤسسات ويُحسب لهذه المجلة صمودها لعقد كامل رغم كل المعوقات، كما يرى مهتمون بالثقافة الليبية.

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