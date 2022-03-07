أبوجناح يتلقى دعوة لحضور مؤتمر وزراء الصحة العرب في القاهرة

تلقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، دعوة من رئيس المجلس العربي للاختصاصات الصحية، أحمد السعيدي، لحضور مؤتمر مجلس وزراء الصحة العرب المزمع عقده في القاهرة يومي 23 و24 مارس الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء عبر دوائر الاتصال عن بُعد، الإثنين، والذي تناول عدة محاور، منها سبل تحديث وتطوير الأنظمة والقوانين الصحية، إلى جانب الخطط والمشاريع والبرامج المستقبلية، وفق بيان وزارة الصحة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

شارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس وزراء الصحة العرب الدكتور عمر الرواس، وممثل ليبيا في المجلس الدكتور محمد السويحلي، ومستشار وزير الصحة وعضو المجلس العربي الدكتور أحمد البوسيفي.