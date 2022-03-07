وليامز تدعو إلى رفع إغلاق النفط واستئناف الرحلات المدنية الداخلية

العنوان-طرابلس

دعت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الأثنين، إلى رفع إغلاق النفط، واستئناف جميع الرحلات المدنية. وفق تغريدة لها عبر تويتر.

ويأتي ذلك عقب تعرض صمامات ضخ الخام من حقلي الشرارة والفيل للإغلاق، وفق إعلان المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة إن “الإغلاق تتسبب في فقدان 330 ألف برميل في اليوم، وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي”، فيما اتهم رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، في بيان، “عصابات مشبوهة بزعامة المدعو محمد البشير القرج بإغلاق صمامات ضخ الخام”.

وعبرت وليامز عن القلق من إغلاق حقول النفط ، لافتة إلى أن تعطيل إنتاج النفط يحرم جميع الليبيين من مصدرهم الأساسي للدخل، لافتة إن “وقف إنتاج النفط يحرم جميع الليبيين من مصدر دخلهم الرئيسي.. يجب رفع الحصار النفطي”.

كما أعربت وليامز عن قلقها من تعليق بعض الرحلات المدنية. قائلة: إن “حرية التنقل عبر أرجاء البلاد حق أساسي، وينبغي استئناف جميع الرحلات المدنية”.

وكانت قد توفقت الرحلات الداخلية بمطار معيتيقة منذ الخميس الماضي.