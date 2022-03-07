حكومة الوحدة تعين مريحيل سفيرا لدى المملكة المتحدة

تسلم صلاح مريحيل مهام عمله سفيرًا مفوضًا فوق العادة لدولة ليبيا لدى المملكة المتحدة، وفق ما أوردته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة على منصتها الإعلامية.

وكان “مريحيل” قد قدم نسخة من أوراق اعتماده لوزارة الخارجية البريطانية، يوم الأربعاء ، وأعرب عن تشرّفه بتمثيل ليبيا لدى بريطانيا، مؤكدًا على عمق العلاقة وتعزيز التعاون بين البلدين.

وأشار في معرض كلمته إلى دعم بريطانيا الذي وصفه بـ”المتواصل” لحكومة الوحدة والمسار الديمقراطي في ليبيا.

وشدد السفير الجديد عند لقائه بالفريق الدبلوماسي العامل بالسفارة على “ضرورة العمل بكل جد لخدمة مصالح الدولة الليبية ورعايتها وتقديم الخدمات والتسهيلات كافة للمواطنين الليبيين المتواجدين في المملكة المتحدة”، بحسب قوله.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التعيين للسفارة الليبية في بريطانيا يأتي في وقت تخوض فيه حكومة الدبيبة صراعًا من أجل البقاء في السلطة وعدم التنحي فيما منح البرلمان الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا الذي أدى ووزراء حكومته اليمين الدستورية أمام المجلس.

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