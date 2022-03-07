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عيسى: إجلاء العالقين بمدينة تسومي الأوكرانية الواقعة تحت القصف

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أفاد القائم بأعمال السفارة الليبية في أوكرانيا، عادل عيسى،  بخروج كافة العائلات الليبية والطلبة العالقين من مدينة تسومي الواقعة تحت القصف وهم في طريقهم إلى مكان آمن.

ودعا عيسى المواطنين المتبقين في أوكرانيا إلى التجمع في مدينة لفيف استعدادًا للتوجه إلى المعبر الحدودي مع بولندا، قائلًا إن هذه الخطوة جاءت نتيجة للازدحام الشديد بالمعبر الحدودي لسلوفاكيا وحرصًا على سلامة العائلات هناك.

وأكد أن استمرار العمل في السفارة الليبية بمدينة لفيف الحدودية مؤقتًا لتسهيل كافة الإجراءات لأبناء الجالية الليبية العالقين في أوكرانيا بسبب الحرب.

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قناة ليبيا الحدث

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