زيدان: تركيا العقبة الرئيسية في إخراج المرتزقة

أكد الباحث الليبي المختص في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، فرج زيدان، أن الاستقطاب الراهن سيؤثر بالسلب على إرادة الدولة الليبية بشأن المطالبة بإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من البلاد.

وقال زيدان، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “العقبة الرئيسية تتمثل في الجانب التركي وليس الروسي، فتركيا دأبت على ترديد أن وجودها العسكري بالبلاد تم بناء على طلب من الحكومة الشرعية، فيما يطالب الروس فقط بأن يتزامن خروجهم مع خروج الأتراك”.

يشار إلى أن تركيا تستند في رفض المطالب بسحب من جلبتهم من «المرتزقة» أو قواتها العسكرية في ليبيا، لمذكرة تفاهم الأمنية التي وقعتها في نوفمبر 2019 مع حكومة (الوفاق الوطني) السابقة، برئاسة فائز السراج، فيما تنفي روسيا أي صلة لها بقوات فاغنر التي تتحدث تقارير عن تواجدها بالأرض الليبية.