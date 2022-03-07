بحضور المنفي والدبيبة.. حفل لإحياء اليوم العالمي للحماية المدنية في طرابلس

نظمت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس، حفلا لإحياء اليوم العالمي للحماية المدنية، الإثنين، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، ووزير الداخلية اللواء خالد مازن، ورئيس هيئة السلامة الوطنية، وعدد من قيادات وزارة الداخلية.

وأكد المنفي، في كلمة، أهمية إحياء هذا اليوم، لما له من قيمة لدى منتسبي الدفاع المدني وهيئة السلامة الوطنية، مشيدا بالدور الإنساني الكبير لأفراد الهيئة الذين يلبون نداء الوطن، في حفظ الأرواح.

كما أعرب عن تقديره للتضحيات المبذولة من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، من خطر الكوارث والعمل على تقليل الأثار المأساوية الناجم عنها.

وشهد الحفل تكريم المنفي بدرع الحماية المدنية من قبل هيئة السلامة الوطنية، وذلك لدوره في دعم الهيئة وتأكيده دورها الوطني والإنساني.

عدد من الحضور في الحفل.

جانب آخر من الحضور.