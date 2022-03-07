حويلي: أي حل في ليبيا لا ينهي عمل مجلسي النواب والدولة لايعتبر ناجعًا

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن المجلس عقد جلسته أمس الأحد، لبحث تشكيل لجنة للتفاوض مع مجلس النواب، وفقًا لمقترح المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، مؤكدًا أن أي حل في ليبيا لا ينهي عمل المجلسين ويضمن خلق سلطة تشريعية جديدة موحدة في البلاد؛ لا يعتبر حلًا ناجعًا.

حويلي وفي تصريحات خاصة لموقع عربي “21” القطري شدد على أن مجلس الدولة قرر تشكيل لجنة للتفاوض على وضع قاعدة دستورية وإنهاء المراحل الانتقالية بأسرع وقت ممكن، وإجراء الانتخابات وفق رؤية حكومة الوحدة(حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها) ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز.

وتوقع حويلي ألا يتماهى مجلس النواب مع عمل هذه اللجنة، لافتًا إلى أنه بإدخال المجلس الرئاسي والحكومة ومجلس الدولة والبعثة الأممية إلى جانب الضغط الشعبي، يمكن دفع مجلس النواب لتبني هذا الموقف.

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