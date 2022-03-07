ليبيا تسجل 9 وفيات و495 إصابة بكورونا

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض نشرته الوبائية عن إحصاءات كورونا اليومية، معلناً عن تسلم 3,041 عينة، موزعة على 17 مختبرًا في مدن ليبية متفرقة على مستوى كامل التراب الليبي.

وأظهرت فحوص العينات بتقنية Real Time PCR أن 2,546 عينة جاءت سلبية خالية من الفيروس فيما سجلت 495 عينة إيجابية لإصابات محققة بالفيروس، لتصل نسبة الحالات الموجبة إلى 16,2% وبلغ عدد الحالات الحرجة 129 حالة، كما أعلن المركز عن وفاة تسع حالات بسبب تداعيات إصابتهم بكورونا.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن غالبية الحالات الموجبة كانت في مدينة طرابلس حيث بلغت 254 حالة، تليها مدينة سبها بواقع 71 حالة ثم مصراتة بــ 19 حالة، فيما توزعت أرقام الإصابات على بقية المدن.

وأورد المركز في بيانه الحــــالات التــــي تماثلــــت للشفــــاء وبلغ عددها 2,192 حالة تعافٍ، أما حالات الوفاة التسع فجاءت ست منها في المنطقة الغربية وثلاث حالات وفاة بالمنطقة الشرقية، فيما لم تسجل المنطقة الجنوبية أي حالة وفاة.

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