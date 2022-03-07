بشير: لا أتوقع إطلاقًا أن يحصل صدام أو احتكاك عسكري بين باشاغا والدبيبة

علق الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية أحمد بشير عن احتمالات نشوء صدام مسلح بين فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة قائلًا: “لا أتوقع إطلاقًا أن يحصل صدام أو احتكاك عسكري”.

بشير قال في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”: إن باشاغا والدبيبة من مصراتة، وهذه المدينة كغيرها يوجد بها الكثير من العقلاء والحكماء القادرين على إطفاء النار، ولن يسمحوا لأبنائهم أن يتقاتلوا.

وأوضح: “أرى أنه لا بد أن يتدخل هؤلاء العقلاء ويمنعوا نشوب قتال وحرب بين أبناء المدينة الواحدة وبين الليبيين جميعًا، ويوجهونهم لحل تصالحي يرضي الطرفين، وهذا ما نتوقعه ونأمله”.

واختتم حديثه معتبرًا أن المؤشرات في طرابلس لا تنبئ بحدوث صدام مسلح، فكل شيء هادئ في المدينة والحياة عادية جدًا وتسير سيرًا طبيعًا ولا وجود لمظاهر مسلحة.