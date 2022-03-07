عليبة: أتوقع انسحاب جزئي للمرتزقة في ليبيا على خلفية الحرب الأوكرانية

أكد رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أحمد عليبة، أن الجهود والترتيبات الأمنية التي باشرتها اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا منذ توقيع وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 ومنها خطط إخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية «باتت هشة ومهددة».

وقال عليبة في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “إن ذلك بسبب الصراع الراهن حول الحكومة وما نتج عن ذلك من تباين في مواقف أعضاء اللجنة بين وفد المنطقة الغربية، والذي بدا مؤيدا للذهاب للانتخابات مباشرة، وبين وفد المنطقة الشرقية التابع للجيش الوطني المؤيد لوجود فترة انتقالية تديرها حكومة «الاستقرار» برئاسة فتحي باشاغا”.

وأضاف “أتوقع أن يكون هناك انسحاب جزئي لـ«المرتزقة» الموجودين في الشرقية والغربية على خلفية الحرب الأوكرانية، ولا أحد يعلم اتجاهات الحرب، وموقف تركيا بشأنها، وهل ستنخرط فيها بشكل مباشر أم لا؟”.