وزارة النفط والغاز: فتح خطي إنتاج الشرارة والفيل

أعلنت وزارة النفط والغاز، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم فتح خطى إنتاج حقلي الشرارة والفيل.

وقالت الوزارة إنها تواصلت مع «آمر القاطع الجنوبي الغربي والخيرين من أهل المنطقة بشأن فتح خطي إنتاج حقلي الشرارة والفيل». وأضافت أن هذه الجهود أثمرت بفتح الصمامات، حسب تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ومنذ يوم الجمعة الماضي، أغلقت «عصابات مشبوهة بزعامة المدعو محمد البشير القرج» صمامات ضخ الخام من حقلي الشرارة والفيل، وفق المؤسسة الوطنية للنفط التي قالت إن هذا الإغلاق «تتسبب في فقدان 330 ألف برميل في اليوم، وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي».

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وأصدر رئيس الحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته باتخاذ إجراءات عاجلة لفتح صمامات خط نقل نفط حقلي الشرارة والفيل. جاء ذلك في تكليف إلى آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، اللواء أسامة الجويلي، بتاريخ أمس الأحد، نشرته صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين، إلى «رفع إغلاق النفط»، و«استئناف جميع الرحلات المدنية»، وذلك في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».