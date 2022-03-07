وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال توقع اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

ليبيا – وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها وفاء الكيلاني أمس الأحد اتفاقية مع الس جاستن برادي مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بليبيا.

الاتفاقية تنص بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية على مجموعة من البنود، منها إقامة دورات تدريبية للاستجابة السريعة في حالات النزوح والطوارئ، والدعم والتنسيق الاستشاري، وتشجييع المشاريع الصغرى والمتوسطة وطويلة الأجل للفئات المشمولة برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية.

وعقب مراسم التوقيع شكرت الوزيرة مكتب الشؤون الإنسانية على العمل الذي يقومون به داخل ليبيا، مؤكدة على ضرورة وضع الآليات المناسبة بين الجانبين للبدء في تنفيذ بنود الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.