الحكومة الليبية تنفي عزمها مباشرة المهام من البيضاء

أكد المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن هناك نية أكيدة على أداء ومباشرة المهام والصلاحيات من داخل العاصمة طرابلس، لافتًا إلى أن عملية تسليم واستلام المسؤوليات ستُجرى بما يتوافق مع الإجراءات القانونية.

ونفى المكتب الإعلامي الأنباء المتداولة حول عزم رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا مباشرة العمل من مدينة البيضاء.

وكانت “218” قد علمت، من مصدر مطلع، عن مشاورات تجري في أروقة حكومة باشاغا حول إمكانية مباشرة العمل من مدينة البيضاء، بعد أن شهدت العاصمة تحشيدات عسكرية من قبل تشكيلات مسلحة موالية لحكومة الوحدة في العاصمة، ردًا على أنباء تفيد باحتمالية توجه باشاغا إلى المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية