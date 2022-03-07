مؤسسة النفط: إنتاج حقلي الشرارة والفيل لا يزال متوقفًا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان اليوم الإثنين، إن “صمامات الرياينة ما زالت مقفلة إلى حد اللحظة وإن إنتاج حقلي الشرارة والفيل ما زال متوقفًا حتى الآن أيضًا”.

جاء ذلك ردًا على إعلان وزارة النفط والغاز فتح خطي إنتاج حقلي الشرارة والفيل.

وأضافت مؤسسة النفط: “هناك جهود كبيرة مبذولة من قبل الخيرين لفتح الصمامات ومعاودة الإنتاج في أقرب وقت ممكن”.

وكانت وزارة النفط قالت إنها فتح الحقلين بعد تواصلها مع “آمر القاطع الجنوبي الغربي والخيرين من أهل المنطقة، ما أثمر عن فتح الصمامات”.

ومنذ الجمعة الماضي، أغلقت ما وصفته مؤسسة النفط بـ”عصابات مشبوهة بزعامة المدعو محمد البشير القرج” صمامات ضخ الخام من حقلي الشرارة والفيل”، مضيفة أن الإغلاق تسبب في فقدان 330 ألف برميل يوميًا، وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار.