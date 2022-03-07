الأمين: من المستحيل إجراء الانتخابات التشريعية في يونيو المقبل

رأى المترشح الرئاسي، فضيل الأمين، أن الانتخابات كلمة حق يراد بها الباطل والكل يتاجر بها ويهتف لها ويفصلها على مقاسه.

وقال الأمين، في تصريحات صحفية: “المستفيدون من الوضع الراهن لا يريدونها أصلاً، والبعض يعد بأنه ستكون هناك انتخابات تشريعية في يونيو المقبل، وهذا ليس فقط بعيد الاحتمال بل من المستحيلات”.

وأضاف المترشح الرئاسي “المنظور الليبي قائم للأسف على فكرة أنا أفوز وأنت تخسر أو نخسر كلنا وهذا مستمر منذ 2018 حتى الآن”.

وتابع “الحل إعادة الضبط، بخروج الجميع وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، من يطالبون بانتخابات تشريعية فقط، ينسون أنهم يحاولون إخراج أجسام لا تريد الخروج أساسا”.