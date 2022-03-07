الاتحاد الأوروبي: نواصل دعم المسار الديمقراطي في ليبيا

أكد سفير الإتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل تواصل الدعم الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا وصولاً لتحقيق تطلعات الليبيين نحو دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم الاثنين رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع سفير الإتحاد الأوروبي في ليبيا والوفد المرافق له بديوان مجلس المفوضية بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات العملية الانتخابية، وسبل تدعيم المسارات المقترحة وفقاً للتطورات السياسية المستجدة محلياً ودولياً.