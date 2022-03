كشف مصدر من حرس المنشآت النفطية، في تصريح لـ”218″ عن قرب موعد إعادة فتح صمامات خطوط نقل النفط الخام في منطقة الرياينة والواصلة من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية. وأضاف المصدر أن إعادة فتح الصمام ستتم، الاثنين، عقب موافقة عناصر من حرس المنشآت النفطية في المنطقة الغربية المنفذين للإغلاق الأسبوع الماضي وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، حالة القوة القاهرة عن حقلي الشرارة والفيل؛ بسبب الإغلاقات التي تسببت في فقدان 330 ألف برميل يوميًا، وتكبد خسائر تجاوزت الـ160 مليون دينار. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت في تعاملات الاثنين إلى مايقارب 140دولارًا للبرميل قبل أن تتراجع إلى حدود 129دولارًا.

The post حرس المنشآت لـ 218: اتفاق لإعادة فتح صمام الرياينة الواصل بحقل الشرارة appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية