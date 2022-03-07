المستشار صالح لـ “وليامز”: قرارات المجلس غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز ، لبحث آخر المستجدات وتطورات العملية السياسية في ليبيا.

المستشار صالح، وخلال اللقاء الذى جرى اليوم الإثنين، شدد على عدم قبوله التدخل في قرارات المجلس وبأن القرارات الصادرة عنه غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت، مؤكدًا على قانونية الإجراءات المتخذة من قبل المجلس سواء فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الثاني عشر وخارطة الطريق أو تشكيل الحكومة الجديدة.

كما أكد المستشار “أن كافة الإجراءات تمت عقب التوافق مع مجلس الدولة من خلال اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والدولة”.

واستعرض المستشار صالح لوليامز، عبر التسجيل المرئي صحة تصويت المجلس بمنح الثقة للحكومة الجديدة.