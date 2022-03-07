الخارجية: “مريحيل” استلم مهامه سفيرا لليبيا لدى بريطانيا

قالت وزارة الخارجية، إن السفير صلاح مريحيل استلم مهام عمله سفيرًا مفوضاً فوق العادة لدولة ليبيا لدى المملكة المتحدة.

أضافت في بيان اليوم: “قام السفير بتقديم نسخة من أوراق اعتماده لوزارة الخارجية بالمملكة المتحدة الموافق 2مارس2022، مؤكداً تشرفه بتمثيل بلاده لدى المملكة المتحدة وعلى عمق العلاقة وتعزيز التعاون المثمر بين البلدين مشيرًا لدعمهم المتواصل لحكومة الوحدة الوطنية والمسار الديمقراطي في ليبيا”.

وتابعت وزارة الخارجية: “و خلال لقائه بالفريق الدبلوماسي العامل بالسفارة شدد على ضرورة العمل بكل جد لخدمة مصالح الدولة الليبية ورعايتها وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمواطنين الليبيين المتواجدين في المملكة المتحدة”.