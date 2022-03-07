أمن بنغازي تكشف تفاصيل جريمة قتل في بوهديمة

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي كشف تفاصيل جريمة قتل المواطن “إسلام إبراهيم سالم العرفي” بمنطقة بوهديمة.

وأضافت المديرية أنه عُقب ورود معلومات لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي من أحد المصادر الموثوقة عن جريمة قتل بمنطقة بوهديمة أصدر رئيس القسم تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين.

وأوضحت المديرية أنه بالتوسع في الاستدلال تبين ان سبب واقعة القتل مشاجرة بين ثلاثة أشخاص الأول يُدعى خ.م.م .من مواليد 1973 والثاني يُدعى ع.م.خ من مواليد 2002 وأخوه الذي يُدعى م.م.خ.

وأكدت المديرية أن الشجار كان بسبب أن المدعو الثاني ع.م.خ من مواليد 2002 قام بوضع كيس قمامة أمام منزل المدعو خ.م.م من مواليد 1973

وأشارت إلى أنه تم استحضار المطلوبين الثلاثة إلى قسم البحث الجنائي وبالإستدلال مع الأخوين الثاني والثالث أفادا بأن المدعو خ.م.م.من مواليد 1973 شاهدهم وهم يلقون القمامة بالقرب من منزله وحدثت بينهم مُشادة كلامية.

وأفادت أن الأخوين أكدا أن خ.م.م. دخل إلى منزله وخرج عليهم حاملا سلاح ناري نوع (مسدس9ملي) وقام بإطلاق طلقتين في الهواء وقام بإطلاق أكثر من 5 إطلاقات باتجاههم مباشرةً.

وذكرت المديرية ان الأخوين قالا إن المجني عليه كان يحاول إدخالهم إلى منزلهم لفض الإشكالية ولم يكن طرفا في المشاجرة، فأصيب برصاصة في القلب أدت إلى وفاته وأصيب أحد الأخوين المدعو م.م.خ برصاصة في يده اليسرى.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أنه اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة .