الصول: مبادرة وليامز ما هي إلا عمل لإفشال التوافق الليبي الليبي

ليبيا – اتهم عضو مجلس النواب علي الصول ستيفاني ويليامز بالعمل على إفشال التوافق الليبي-الليبي.

الصول قال في تصريح لموقع “إرم نيوز”: إن مبادرة ستيفاني وليامز ما هي إلا عمل لإفشال التوافق الليبي الليبي الذي تمخض عنه تشكيل لجنتين من مجلسي النواب والدولة ووضع خارطة طريق منها الاستفتاء على الدستور، وكذلك إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وتم التوافق بين المجلسين، تبعتها خطوات أولها إعادة تشكيل سلطة تنفيذية برئاسة فتحي باشاآغا وتم تشكيلها فعلًا ومنحت الثقة.

وأردف: “من هنا نحن الليبيين ليس لدينا ثقة في المجتمع الدولي الذي يدير الأزمة في ليبيا ولا يريد حلها. فشل وليامز في الحوار بتونس وحوار جنيف الذي تمخض عنه حكومة لم تقم بالاستحقاقات المناطة بعهدتها وهي التحضير للانتخابات والمصالحة الوطنية، بل بالعكس خلقت ما يسمى بالقوة القاهرة لمنع الانتخابات، هي من خلقتها”.

يذكر أن مبادرة ويليامز قد أثارت ردود فعل متباينة في ليبيا بين مجلسي النواب والدولة، حيث لم يتوان الأخير في الترحيب بالمبادرة وصوت على بدء تشكيل اللجنة من خلال تسمية 6 أعضاء منه وانتظار الـ 6 الآخرين من البرلمان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية