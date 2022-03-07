لأسباب فنية.. شركة الكهرباء تعتمد الديزل لتشغيل المحطات الغازية

أفادت الشركة العامة للكهرباء أن محطات التوليد العاملة بالغاز قد سجلت، الأح، انخفاضًا ملحوظًا في ضغط الغاز المغذي لتلك الواحدات، مما أسفر عن حدوث عجز في التوليد وصــــل مقداره إلى 550 ميغاوات .

وذكرت الشركة في تدوينة لها على منصاتها الإعلامية، الاثنين، أن إدارة محطات التوليد التابعة لها تتجه إلى ستعمال الوقود الخفيف المعروف بـــ”الديزل” لتغذية المحطات كبديل عن الغاز ذي الضغط المنخفض.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء، بشأن هذا الاستبدال؛ إلى فارق التكلفة الباهض، بين المادتين المشغلتين، بالإضافة إلى ما قالت إنه “مصاريف نقله والمناولة”، مثنيةً على كادر الإدارة العامة للإنتاج على “تجشم عناء هذه المعضلة المتكررة”، بحسب وصف البيان .

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