اللافي للسفير الإيطالي: مبادرة وليامز تساهم في إرساء القاعدة الدستورية

استقبل عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الإثنين، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جوزيني بوتشينو غريمالدي والوفد المرافق له، الذي نقل تحيات رئيس الحكومة الإيطالية للمجلس الرئاسي.

وأكد السفير الإيطالي، متابعة بلاده للتطورات السياسية في ليبيا ودعم مساعي المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار، وصولا لإجراء الانتخابات التي يطمح لها كل الليبيين.

من جهته أشاد اللافي، بالجهود الإيطالية ضمن مجموعة برلين، مؤكداً دعم المجلس لمبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز لإيمانه بأهميتها في إرساء قاعدة دستورية تكون حجر أساس لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

بدوره أكد السفير، دعم بلاده لهذا الخيار الذي يساهم في استقرار ليبيا.