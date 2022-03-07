السفارة الليبية: إجلاء العالقين بمدينة تسومي الأوكرانية الواقعة تحت القصف

أفاد القائم بأعمال السفارة الليبية في أوكرانيا “عادل عيسى” بخروج كافة العائلات الليبية والطلبة العالقين من مدينة تسومي الواقعة تحت القصف وهم في طريقهم إلى مكان آمن

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ودعا “عيسى” المواطنين المتبقين في أوكرانيا إلى التجمع في مدينة لفيف استعدادا للتوجه إلى المعبر الحدودي مع بولندا، قائلا إن هذه الخطوة جاءت نتيجة للازدحام الشديد بالمعبر الحدودي لسلوفاكيا وحرصا على سلامة العائلات هناك.

وأكد القائم بأعمال السفارة الليبية في أوكرانيا “عادل عيسى” استمرار العمل في السفارة الليبية بمدينة لفيف الحدودية مؤقتا لتسهيل كافة الإجراءات لأبناء الجالية الليبية العالقين في أوكرانيا بسبب الحرب.

وكانت أول دفعة من الليبيين تضم 165 شخصا عالقا بأوكرانيا قد وصلت إلى طرابلس قبل أيام قادمة من سلوفاكيا، فيما أعلنت وزارة الخارجية أنه سيتم إجلاء باقي الجالية على دفعات تباعا، وبشكل متسلسل خلال الأيام القادمة.