الدبيبة يشارك في إحياء اليوم العالمي للحماية المدنية

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة اليوم الاثنين في إحياء اليوم العالمي للحماية المدنية الذي نظمته هيئة السلامة الوطنية، وذلك بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ووزير الداخلية، اللواء خالد مازن، ورئيس هيئة السلامة الوطنية، وعدد من قيادات وزارة الداخلية.

وبين المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة أكد على أهمية إحياء هذا اليوم لما له من قيمة لدى منتسبي الدفاع المدني وهيئة السلامة الوطنية، مشيدًا بالمهام التنظيمية للهيئة ذات الطابع الإنساني في حفظ الأرواح وسلامة الأبدان وتقدير الأضرار وسرعة الاستجابة.

وتم خلال الحفل تكريم رئيس الحكومة بدرع الحماية المدنية من قبل هيئة السلامة الوطنية، وذلك تقديرا لدوره في دعم الهيئة.