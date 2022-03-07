بليحق: عقيلة صالح أكد لوليامز عدم قبوله التدخل في قرارات مجلس النواب من أي جهة كانت

العنوان – القبة

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الإثنين إن رئيس المجلس عقيلة صالح أكد خلال لقائه مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز عدم قبوله التدخل في قرارات مجلس النواب.

وأضاف بليحق ان عقيلة صالح قال لويليامز في مكتبه في مدينة القبة إن قرارات المجلس غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت.

وذكر المتحدث أن رئيس المجلس النواب أكد قانونية الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب، سواء إجراءات التعديل الدستوري الثاني عشر وخارطة الطريق أو تشكيل الحكومة الجديدة عقب انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح بليحق أن عقيلة صالح أفاد بأن هذه الإجراءات تمت عقب التوافق مع مجلس الدولة من خلال اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والدولة.

وأشار بليحق إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض عبر التسجيل المرئي صحة تصويت مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة الجديدة، إضافة إلى بحث تطورات العملية السياسية في ليبيا.