الخوجة يصدر تعليماته بإيقاف لجنة الإفراجات المالية

أصدر وزير الخدمة المدنية بحكومة الوحدة عبد الفتاح الخوجة، قرارًا يقضي بإيقاف عمل لجنة الإفراجات المالية الحالية وتسليم كل ما يتعلق باللجنة السابقة إلى لجنة أخرى برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الوظيفة، والتي تضمّ في عضويتها موظفين من وزارة الخدمة المدنية.

وبحسب التعليمات الصادرة عن وزير الخدمة المدنية؛ فإن هذه اللجنة تتولى دراسة أوضاع موظفي الدولة الذين تم تعيينهم أو التعاقد معهم ولم يتقاضوا مرتباتهم، وتخويلها اتخاذ ما يلزم من الإجراءات بالخصوص.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الافراجات قد أفرجت خلال العام الماضي 2021، عن مرتبات أكثر من 155 ألف موظف.

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